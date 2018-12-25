Гендиректор петербургской компании отправится в колонию за махинации с топливом

Кроме того, ему назначен штраф в размере одного млн рублей.





Он обвиняется в мошенничестве с нефтепродуктами.





Суд установил, что Битковский заключил договор поставки нефтепродуктов с ООО «Невский Мазут», в исполнение которого последнее перечислило в качестве 100 % предоплаты денежные средства в размере 49,8 млн рублей на счет ООО «Стойл».





Обвиняемый перевел эти деньги на счет ООО «Лерос» и ООО «КТК» под предлогом заключения сделок по приобретению нефтепродуктов. После чего фактически не заключив никаких сделок по приобретению нефтепродуктов, получил от неустановленных лиц, имеющих отношение к ООО «Лерос» и ООО «КТК», денежные средства. Затем, Битковский с целью скрыть свои преступные намерения, поставил часть нефтепродуктов по указанному договору на общую сумму восемь млн рублей.





Таким же образом он обманул ЗАО «ХЭЛП-ОЙЛ», ООО «Андия», ЗАО «Перспектива» и другие компании.





Подсудимый вину признал.





Ранее сообщалось о том, ч то в Ленобласти расследуется дел о о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением древесины. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Октябрьский районный суд Петербурга приговорил генерального директора ООО «Стойл» Александра Битковского к 6.5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.