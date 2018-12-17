В Гатчине задержали мужчину, который ножом ранил охранника магазина





Известно, что утром 11 декабря неизвестный пришёл в магазин на улице Чкалова в городе Гатчина и попытался пронести спиртные напитки, не заплатив. Охранник торговой точки предпринял попытку остановить злоумышленника, но получил от него ножевое ранение в область руки. После этого неизвестный скрылся.





Сейчас задержанный находится в отделе полиции, охранник магазина его уже опознал. Подробности произошедшего устанавливаются.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что пятерых юнцов задержали за разбой на стройплощадке на Луначарского . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).













Сегодня, 11 января, около 10 утра наряд группы задержания Росгвардии при патрулировании территории задержал 26-летнего мужчину. Он подозревается в нападении на сотрудника магазина и в попытке кражи. Об этом сообщает Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти.