Вход на станцию метро “Ладожская” временно закрыт





Дело в том, что на “Ладожской” был обнаружен бесхозный предмет. Сейчас службы безопасности проводят его проверку. О том, какое именно количество времени, станция метро "Ладожская" будет закрыта для пассажиров, пока неизвестно.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что старцияе метро «Горьковская» закрыта для входа и выхода. Пассажирам синей ветки метро придется воспользоваться наземным транспортом сопутствующего направления . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Сегодня, 11 января, в районе 16 часов вечера станция метро “Ладожская” оранжевой ветки метро была закрыта на вход и выход пассажиров. Об этом пишет “Мойка78” со ссылкой на телеграм-канал петербургского метрополитена.