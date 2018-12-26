Новогодний фестиваль джаза в Петербурге попал в топ-3 на Старый Новый год

В топ-5 событийных путешествий на Старый Новый год-2019 вошли закрытие уличного фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве, Новогодний фестиваль джаза в Петербурге, музыкальный фестиваль "Старый Новый Рок" в Екатеринбурге, Фестиваль вареников в Белгороде и фестиваль "Рязанский валенок" в Рязани.





Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности январских праздников и фестивалей.





Отметим, что XVIII Новогодний фестиваль джаза, посвященный 30-летию Филармонии джазовой музыки пройдет с 11 по 13 января в Петербурге. В программе - симфоджазовый проект Давида Голощёкина и камерного оркестра «Струны Санкт-Петербурга» (солистки - Эльвира Трафова и Юлия Касьян), ансамбль петербургских джазовых гитаристов с участием Гасана Багирова, Ильдара Казаханова, Андрея Рябова, Михаила Эдельштейна, ансамбль виртуозов джаза «Четверо», американский саксофонист Рэй Блу, ансамбль Алексея Черемизова, финский кларнетист Антти Сарпила и «Четыре кларнета», Ленинградский диксиленд п/у Олега Кувайцева, Jazz-Philharmonic orchestra п/у Кирилла Бубякина, Денис Юрченко (саксофон), Михаил Марышев (фортепиано), Иван Акатов (труба) и другие.





Ранее сообщалось о том, что с редневековые мотивы и джазов ые композиции прозвучат на новогоднем фестивале «Ночь перед Рождеством».(Майя Брик, Gazeta.SPb)





В "староновогодние" выходные 12 и 13 января лучшие события для туристов пройдут в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Белгороде и Рязани, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.