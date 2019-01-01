На Маяковской таджики отобрали смартфон у американца





Заявителем оказался житель США 45-ти лет, который приехал в Петербург в туристических целях. Он отметил, что инцидент произошел ночью на улице Маяковской, при этом нападавшие угрожали ему расправой, если тот не отдаст свой смартфон.





Немного позже на Литейном проспекте правоохранители задержали трех жителей Таджикистана. Было установлено, что нападение на американского туриста совершили они.





Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, а похищенное имущество изъято.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молодой парень попался на краже дорогого смартфона у уснувшего пассажира поезда "Москва - Петербург ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

















Вчера, 10 января, в полицию обратился мужчина и рассказал, что в центре города трое неизвестных отобрали у него смартфон. Об этом пишет “Мойка78”.