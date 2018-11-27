В Петербурге задержан мужчина, который нанес таксисту ножевое ранение в ногу





Инцидент произошел у дома 3 на улице Ломоносова.





Во время конфликта мужчина достал нож и нанес таксисту удар в ногу.



Пострадавший с колото-резаной раной ноги был госпитализирован. Выезжала следственно-оперативная группа. Нож изъят.





Задержанный был передан в местное отделение полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.









В Центральном районе Петербурга задержан 32-летний мужчина одного из закавказских государств, который нанес ножевое ранение 24-летнему водителю такси, сообщили в региональном управлении Росгвардии.