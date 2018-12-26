Теперь из названий продуктов будет ясно, есть ли в них заменители молочных жиров





Дело в том, что сегодня истек 180-дневный срок, который отвели производителям на то, чтобы они сменили упаковки и оформили их в соответствии с поправками техрегламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".





Это значит, что в названии теперь нельзя использовать “молочные” термины. То есть продукт с растительным жиром будет называться не “творог”, а “молокосодержащий продукт”.





На лицевой стороне упаковки, кроме того, будет размещаться надпись “содержит растительные масла”.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что молоко из будущего завезли в магазины Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





С 11 января молокосодержащая продукция с добавлением растительных жиров будет маркироваться "открыто". Об этом сообщают “РИА Новости” со ссылкой на сайт Роскачества.