В Петербурге бывший следователь получил условный срок за получение взятки





Он обвиняется в получении взятки.



Суд установил, что Глухов, являясь следователем ОМВД России по Курортному району Петербурга потребовал у фигуранта уголовного дела взятку за не изменение меры пресечения.





После чего фигурант уголовного дела, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, передал Глухову денежные средства в сумме 40 тыс. рублей.





Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.









Суд назначил в отношении бывшего следователя Александра Глухова наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, с лишением права занимать определенные должности на 2,5 года и лишением специального звания «лейтенант юстиции», сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.