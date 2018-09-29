Стоимость подарков для учителей и врачей может стать выше





Речь идёт о вручении подарков, которые будут стоить больше трех тысяч рублей. Подарки именно такой стоимости позволяет сейчас Гражданский кодекс и это не считается взяткой.





Правительство внесло в Госдуму предложение внести изменения в соответствующую статью ГК РФ о стоимости подарков для учителей и врачей, дополнив ее уточнением "за исключением случаев, установленных законом".





“Наказывать нужно за вымогательство подарков, а не за выражение благодарности”, – отметил Андрей Логинов.





Ранее Gazeta.SPb писала, что медработники больницы в республике Коми получили к 8 марта по 50. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).













В будущем Правительство может позволить разрешить дарить дорогие подарки медикам и педагогам, сообщает “РИА Новости” со ссылкой на слова замруководителя аппарата правительства РФ Андрея Логинова.