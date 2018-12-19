В Эрмитаже прокомментировали инцидент с исчезновением орла с ограды Александрийской колонны





Орёл был демонтирован специальными службами Эрмитажа и доставлен в реставрацию для укрепления крепежного механизма, рассказали в музее.





Кроме того, в Эрмитаже отметили, что еще в ноябре 2017 года двое молодых людей, фотографировавшихся возле ограды, нарушили крепление одного из двуглавых орлов. Орёл уцелел, но оказался сдвинутым с постамента.





Напомним, 9 января, около 21:00 наряд патрульно-постовой службы полиции Центрального района обнаружил, что с ограды Александрийской колонны на Дворцовой площади. пропала одна из фигур двуглавого орла.





Ранее сообщалось о том, что выяснилось, куда пропал декоративный элемент с ограждения Александрийской колонны на Дворцовой площади.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Государственный эрмитаж прокомментировал информацию об исчезновении декоративного элемента с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади в центре Петербурга.