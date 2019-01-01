На Ленинском проспекте грабители угнали автомобиль с владельцем, заставили отдать деньги и высадили на обочину

Женщина 33 лет обратилась в отделение полиции с сообщением о краже денежных средств и угоне автомобиля. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Инцидент произошел 6 октября в прошлом году. Заявительница сообщила, что на Ленинском проспекте на нее напали двое неизвестных с ножом. Злоумышленники отобрали у женщины ключи от автомобиля, посадили потерпевшую в машину, отъехали на проспект Героев, где отобрали у женщины сумку с 50 тысячами рублей, высадили из машины и сркылись с места преступления.



