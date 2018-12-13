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Стоимость квадратного метра в Петербурге за 2018 год выросла на девять тысяч рублей

15:01
Тэги: недвижимость, повышение, рынок недвижимости
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Тэги: недвижимость, повышение, рынок недвижимости



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