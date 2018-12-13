Стоимость квадратного метра в Петербурге за 2018 год выросла на девять тысяч рублей





Выяснилось, что в Северной столице цены на квадратный метр выросли, по сравнению с двумя предыдущими годами. Так, в 2016 году рынок закрылся на отметке 98 тыс. рублей за квадратный метр. К декабрю 2017 года стоимость увеличилась на одну тысячу и составила – 99 тыс рублей. С лета 2018 года цены на недвижимость в городе на Неве стали расти. К декабрю прошедшего года они увеличились на 9% и составили 108 тыс рублей за квадратный метр.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Петербург занял второе место по стоимости жилплощади . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).













Аналитики сервиса “Яндекс. Недвижимость” проанализировали рынок недвижимости за 2018 год и выяснили, как изменилась стоимость квадратного метра в России и в Петербурге, в частности. Об этом сообщает организация.