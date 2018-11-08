На Народного Ополчения «Жигули» снес остановку (фото)

По словам очевидцев, за рулем была дама, которая перепутала газ с тормозом.









«На проспекте Народного ополчения с утречка жиге не понравилась остановка», - говорится в сообщении.





В результате происшествия, пострадал один пешеход. Однако, как рассказали свидетели произошедшего, он встал отряхнулся и пошел дальше











Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, что неадекватный водитель устроил танцы на Токсовском шоссе. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"





В Петербурге на проспекте Народного Ополчения автомобиль «Жигули» врезался в остановку, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Петербург».