Завод Nissan в Петербурге празднует достижение нового производственного рекорда в 2018 году

В 2017 году на заводе Nissan было выпущено 45 847 автомобилей.





Еще одним локальным достижением для компании в 2018 году стал старт производства нового X-Trail. Модель оснащена бензиновым двигателем мощностью 171 л.с. объемом 2,5 литра. Двигатель работает в паре с бесступенчатым вариатором. Кроссовер оснащен адаптивными светодиодными фарами. Для производства новой модели в Петербурге было установлено новое оборудование. Кузовной цех на заводе был изменен: было доработано сварочное оборудование, а также были использованы специальные лазерные датчики, позволяющие исключить ошибки на производстве.





Производство в Петербурге стартовало в 2009 году. Сегодня в Петербурге производится три модели бренда – X-Trail, Qashqai и Murano.





В 2018 году на заводе в Петербурге было произведено 26 407 кроссоверов

Nissan Qashqai, 26 598 единиц Nissan X-Trail и 3 520 автомобилей Nissan Murano.









В 2018 году с конвейера завода в Петербурге сошло 56 525 автомобилей, сообщили Gazeta.SPb в компании. Это максимальный объем выпуска за всю историю работы российского предприятия компании, превышающий результат прошлого года на 23%.