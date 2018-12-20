Сотрудника “МегаФона” за нарушение тайны переписки наказали штрафом





Из материалов дела известно, что подсудимый, воспользовавшись своим служебным положением, вопреки должностным обязанностям, имея доступ к данным информационно-биллинговых систем, получил доступ к конфиденциальной информации потерпевшего. Сотрудник “МегаФон” осмотрел протоколы детализации по абонентским номерам потерпевшего и передал эту информацию анонимным лицам. Мотивом преступления стала корысть – получение денежных средств.





В ходе рассмотрения дела следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела с применением судебного штрафа в размере 100 тыс рублей. Ходатайство удовлетворили. Постановление пока не вступило в законную силу





Ранее Gazeta.SPb писала, что Работник "Теплосетей" Петербурга выплатит судебный штраф . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).

















Суд освободил от уголовной ответственности инженера СЗФ ПАО «МегаФон» по нереалибитирующему основанию и обязал его выплатить штраф в размере 100 тыс рублей, передаёт 11 января прокуратура Санкт-Петербурга.