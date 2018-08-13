Движение трамваев по Среднеохтинскому проспекту возобновляется

ГУП “Горэлектротранс” сообщает о возобновлении трамвайного маршрута по Среднеохтинскому проспекту от Красногвардейской площади до Большой Пороховской улицы.





Так, трамвай №7 будет следовать от станции “ проспект Солидарности” по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, Володарскому мосту, проспекту Обуховской Обороны, мосту Александра Невского, Новочеркасскому проспекту, Среднеохтинскому проспекту, Полюстровскому проспекту, улице Жукова, Кондратьевскому проспекту, улице Комсомола, улице Академика Лебедева до станции “Боткинская улица”. Обратно - по Боткинской улице и улице Комсомола.





Трамвай №10 будет следовать от станции “проспект Солидарности” по улице Коллонтай, Дальневосточному проспекту, Новочеркасскому проспекту, Среднеохтинскому проспекту, Большой Пороховской улицы до станции “Бокситогорская улица”.





Трамвай №23 проследует от станции “проспект Солидарности” по проспекту Солидарности, улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, Новочеркасскому проспекту, Среднеохтинскому проспекту, улице Жукова, Кондратьевскому проспекту, улице Комсомола, улице Академика Лебедева до станции “Боткинская улица”. Обратно - Боткинской улице и улице Комсомола.





Трамвай № 39 - от станции “Трамвайный парк № 7” по действующей трассе до станции “Новочеркасская”.





В свою очередь временный трамвай № 30 не будет работать. Движение начнет свою работу 14 января с 04:50 утра, сообщают в Горэлектротранс.