Неадекватный водитель устроил танцы на Токсовском шоссе (видео)





По словам очевидцев, водитель Nissan вышел из своего автомобиля и стал танцевать. В итоге танцора увезла скорая.











«7 км Токсовского шоссе (напротив АЗС Газпромнефть) неадекватный водитель (назвался Денисом) прыгал и танцевал рядом со своей машиной Ниссан. Была вызвана скорая которая увезла горе-водителя в Токсовскую больницу», - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».





«Может он наконец-то полный бак заправил, с такими-то ценами это радость», - пишут пользователи Сети.







Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"









На седьмом километре Токсовского шоссе автомобилисты заметили неадекватного водителя, который решил станцевать на обочине.