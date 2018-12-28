Гололед травмировал более 80 петербуржцев за сутки

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков рассказал о количестве травм, которые получили петербуржцы за последние сутки и за все новогодние праздники. Об этом пишет “Петербургский дневник”.





За минувшие сутки бригады скорой помощи 88 раз выезжали на вызовы, связанные с травмами на улицах. Праздничные дни, по словам специалиста, стали тяжелым периодом для скорых. В первые дни января работали более 500 бригад скорой помощи. В стационары за 8 дней нового года доставлены на тысячу человек больше, чем в обычные дни.





За минувшие сутки скорую из-за травм на улице вызывали 88 раз, три обращения были связаны в связи с падением наледи.