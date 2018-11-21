Решение о реорганизации всеволожского завода Ford Sollers будет принято во втором квартале 2019 года

Ранее сообщалось о том, что корпорация Ford планирует реорганизацию бизнеса в Европе и сокращение тысяч рабочих мест.





"Идет пересмотр стратегических планов Ford Sollers, но пока решений никаких не принято", - отметили в пресс-службе компании.





Отмечается, что сейчас завод во Всеволожске работает после каникул в штатном режиме.





Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники провели забастовку, которая длилась десять дней. Сотрудники требовали увеличения зарплаты, стабильный график и компенсации в случае сокращения или закрытия предприятия.





Отметим, что на заводе работает 2,7 тыс. сотрудников.





Ранее сообщалось о том, что бастующ ие сотрудники всеволожского завода Ford Sollers остановили производство на заводе. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Ford Sollers примет решение о реорганизации всеволожского автозавода во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.