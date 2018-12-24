Бывшего сотрудника МВД разыскивают уже неделю

В Калининском районе Петербурга разыскивают бывшего сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Мужчина 44 лет ушел из дома 3 января около 19:00, сообщила супруга экс-сотрудника.





Как отметила женщина в заявлении, муж злоупотребляет алкоголем и закодирован. В преддверии новогодних праздников “раскодировался” и ушел из дома с удостоверением пенсионера МВД.





Местонахождение мужчины пока не установлено.