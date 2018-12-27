В Невском районе задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по статье “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”. Об этом сообщают в комитете.





Сотрудники установили, что 9 января в Невском районе Петербурга 73-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, ударил мужчину 56 лет бутылкой по голове. Уточняется, что инцидент произошел в одной из квартир в доме по проспекту Народного Ополчения.





От полученных ударов мужчина 1962 года рождения скончался. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.