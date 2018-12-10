На Гражданском проспекте на пешеходном переходе сбили ребенка

По словам очевидцев, инцидент произошел на Гражданском проспекте. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу и попал под колеса машины.





"Сбили человека, похоже что ребенка, на пешеходном переходе через Гражданский проспект 110-1. Службы на месте", - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».





На место проишествия приехала реанимация, скорая и сотрудники ДПС.



Пострадавший получил легкую травму, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

















Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, что н а КАД Great Wall сбил двух мужчин , которые вышли на дорогу после ДТП. Один погиб. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"





В Калининском районе Петербурга автомобиль сбил ребенка.