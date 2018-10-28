Для беременной онкобольной в Петербурге проведут уникальную “бескровную” операцию

В понедельник, 14 января, специалисты Педиатрического университета проведут операцию с применением методики баллонной окклюзии. Об этом сообщают сотрудники университета.





Суть операции в том, что пациентке перекроют брюшную аорту специальной “пробкой”. Это позволит проводить операцию практически без потери крови. Эта операция станет второй, в декабре прошлого года врачи центра уже проводили подобную операцию.





Однако, уточняют специалисты, предстоящая операция станет намного сложнее. Пациентка более онкологией и врачами СПбГПМУ была проведена большая подготовительная работа. Раньше при таких случая женщины делали аборт, в этот раз, утверждают врачи, пациентка сможет стать мамой и избавиться от смертельного заболевания.