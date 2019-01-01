В Петербурге подсчитали пострадавших от запуска петард



Перед новым годом МЧС опубликовало список площадок, где можно взрывать петарды. Список включал в себя 18 площадок: среди них Муринский парк, Парки Авиаторов, Строителей, “Малиновка”, Интернационалистов и другие.



Стоит отметить, что часто именно поддельная пиротехника доводит в новогодние дни людей до больниц Часть опасной пиротехники - контрабанда, в основном китайская или доморощенная кустарная продукция.









Подведены итоги новогодних каникул. Во время новогодних праздников в Петербурге 18 человек с травмами и ожогами обратились за помощью врачей, 12 из них были госпитализированы, сообщили в МЧС России по СЗФО.