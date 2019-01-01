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В жилом комплексе на Ропшинском шоссе прокуратура нашла 68 квартир в аварийном состоянии
13:06
Тэги: прокуратура, аварийное жилье, петергоф
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