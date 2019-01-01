В жилом комплексе на Ропшинском шоссе прокуратура нашла 68 квартир в аварийном состоянии

Прокуратура Петродворцового района завершила проверку жилого комплекса в Петергофе, который расположен на Ропшинском шоссе. Об этом Gazeta.SPb сообщили сотрудник прокуратуры Санкт-Петербурга.





В ходе проверки, инициированной действующим губернатором Петербурга Александром Бегловым, было выявлено аварийное состояние межквартирных стен не менее, чем в 68 квартирах. Также прокуратура опросила представителей строительных организаций, которые занимались возведением этих домов, и нашла признаки преступления.





В ведомстве сообщают, что по результатам проверки были найдены признаки преступления по статье “выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору”.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.