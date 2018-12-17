За незаконную ловлю балтийского лосося рыболовы заплатят 13 тысяч рублей

Пограничное управление ФСБ России по Санкт - Петербургу и Ленинградской области сообщает о штрафах, которые грозят рыбакам за незаконный вылов водных биологических ресурсов, которые обитают в Финском заливе. Отмечается, что с ноября 2018 года штрафы увеличены в 20 раз.





За один экземпляр балтийской лососи рыбаки заплатят более 13 тысяч рублей, за миногу - 5 685 рублей, за сига и судака - в районе 4 тысяч рублей. Форель всех видов оценили в ведомстве в размере 925 рублей, корюшку в 55 рублей и за балтийскую сельдь рыбаки заплатят штраф в размере 82 рублей.





Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает сообщать о фактах незаконного вылова рыбы в акватории Финского залива.