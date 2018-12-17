|
Сегодня
11 января, пятница
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
За незаконную ловлю балтийского лосося рыболовы заплатят 13 тысяч рублей
12:50
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербург привезли икру форели из Испании и 810 куколок тропических бабочек из Филиппин
- Депутат ЗакСа Петербурга предлагает привлекать к уголовной ответственности подростков-живодёров
- На свалке в Ленобласти нашли тело пенсионерки с проломленной головой
- В Петербурге продавец из Сети заманил женщину домой и изнасиловал
- В Смольном подвели итоги “стодневки Беглова”
- В Пушкинском районе нашли бизнесмена в ванне с водой и четырьмя ранами в груди
- В Невском районе женщина избила свою мать-пенсионерку до полусмерти
- В Адмиралтейском районе несовершеннолетняя украинка выпала из окна после ссоры с матерью
- Гололед на дорогах Невского района привел в больницу 4 человека
- Снежными горами, наледью и сосульками Невского района заинтересовалась прокуратура (ФОТО)
- В Калининском районе украли иномарку за 2,5 млн рублей
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
24 декабря 2018
28 декабря 2018
19 декабря 2018
17 декабря 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.