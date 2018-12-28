В Петербурге на скамье подсудимых оказалась 70-летняя пенсионерка, обвиняемая в краже денег у умершей соседки

Пенсионерка обвиняется в том, что украла деньги у своей умершей соседки.





Обвиняемая была хорошо знакома с соседкой и на протяжении пяти лет помогала ей по хозяйству. Она знала ее пин-код от банковской карты и имела свободный доступ в квартиру.





После того, как потерпевшая скончалась, пожилая женщина сняла с банковской карты умершей около 16 тысяч рублей. Сообщения о проведенных банковских операциях поступили на мобильный телефон потерпевшей. Эти сообщения увидела дочь умершей и обратилась в полицию.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





Ранее сообщалось о том, что 1 5-летняя воровка на петербургском рынке пыталась украсть телефон у пенсионерки.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В городе Сланцы Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летней местной жительницы, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области