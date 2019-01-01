В Петербург привезли икру форели из Испании и 810 куколок тропических бабочек из Филиппин

Сотрудники воздушной гавани Санкт-Петербурга продолжили проверять ввозимый на территорию города груз. Ветеринарный контроль проходил и на новогодних праздниках. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.





Во время праздников сотрудниками был проведен осмотр 77 домашних питомцев. В ходе досмотра инспекторы ведомства не выявили нарушений, убедились, что все животные здоровы, сообщили в ведомстве. специалисты.



Необычный груз - икра форели из Испании и 810 куколки тропических бабочек из Филиппин - были проверен на соответствие законодательству. Все необходимые документы в порядке, сообщают контролирующие органы.