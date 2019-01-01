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Депутат ЗакСа Петербурга предлагает привлекать к уголовной ответственности подростков-живодёров
12:16
Тэги: денис четырбок, животные, живодеры
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