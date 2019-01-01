Депутат ЗакСа Петербурга предлагает привлекать к уголовной ответственности подростков-живодёров





Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. Депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок отметил, что есть ряд преступлений, за совершение которых могут наказать и в 14 лет. К таким преступлениям, например, относятся убийство, кража и вандализм.





«Достаточно вспомнить историю с хабаровскими живодерками, которые выкалывали глаза, вспарывали животы и стреляли по собакам и кошкам, а затем устраивали кровавые фотосессии в заброшенном здании», - рассказал Gazeta.SPb депутат Денис Четырбок.





После принятия документа в парламенте Петербурга инициативу направят в Госдуму.



Напомним, в декабре Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными, который устанавливает запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним. В частности, согласно закону, запрещено проводить бои с участием животных, открывать контактные зоопарки и содержать животных в не приспособленных для этого заведениях, включая бары и рестораны. Кроме того, запрещается проводить пропаганду жестокого обращения с животными и умерщвлять животных под любым предлогом.









ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о привлечении подростков к ответственности за жестокое обращение с животными.