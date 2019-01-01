На свалке в Ленобласти нашли тело пенсионерки с проломленной головой

Погибшая женщина не имела определенного места жительства и проживала в бытовке на свалке под Киришами. Об этом сообщают АН “Оперативное прикрытие”.





По информации сотрудников полиции, 68-летнюю женщину избил 38-летний бездомный уроженец Волхова. Между мужчиной и женщиной 7 января произошел конфликт, и сожитель женщины нанес погибшей несколько ударов по голове.





После инцидента в больницу избитая не обратилась, в результате полученных травм она скончалась спустя три дня.





У погибшей был найден паспорт, 12 января пенсионерке должно было исполниться 69 лет, сообщают правоохранительные органы.