В Петербурге продавец из Сети заманил женщину домой и изнасиловал





Как сообщили в следственном комитете, житель Петербурга разместил в Интернете объявления о продаже личных вещей. Женщина откликнулась и стала жертвой изнасилования. Подозреваемый пригласил ее к в квартиру в одном из домов, расположенном на проспекте Ударников. Женщина согласилась приехать и посмотреть товар.





Десятого января в первом часу ночи в квартире мужчина, угрожая убийством, изнасиловал местную жительницу, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.





Решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.









В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции задержали молодого мужчину по подозрению в изнасиловании.