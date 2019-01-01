В Смольном подвели итоги “стодневки Беглова”

Среди них, сообщают в администрации города, закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы; программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.





Также подписана стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года. Отмечается, что это основной документ, который определяет будущее на ближайшие 17 лет. Бегловым был подписан закон “О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О Генеральном плане Санкт-Петербурга”.





Кроме того, за 100 дней работы подписано более 15 Законов Санкт-Петербурга в социальной сфере. Так, с 1 января 2019 года расширены возможности для направления средств материнского капитала в Петербурге. Средства можно использовать для получения медицинской помощи, оплату проезда к месту ее получения, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в Помимо перечисленного Бегловым установлены стоимость и квоты предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2019 года по январь 2020 года.