В Пушкинском районе нашли бизнесмена в ванне с водой и четырьмя ранами в груди

Тело погибшего обнаружили сотрудники полиции в четверг, 10 января, около 17:00. Об этом сообщают в АН “Оперативное прикрытие”.





Как уточняют в правоохранительных органах мужчина проживал в микрорайоне Славянка в съемной квартире в доме по Колпинскому шоссе. Тело было обнаружено в ванне с водой, предположительно мужчина скончался от ножевых ранений. Всего в груди у погибшего обнаружили четыре ножевых ранения.





Обстоятельства гибели мужчины выясняются. Сотрудники полиции проводят следствие.