В Невском районе женщина избила свою мать-пенсионерку до полусмерти

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о жестоком избиении 67-летней женщины в собственной квартире. Об этом пишет “Петербургский дневник”.





Избиение стало итогом ссоры, которая произошла между пострадавшей женщиной и ее 40-летней дочерью. Женщина напала на свою мать с кулаками и избила до полусмерти.





В результате чего пенсионерка была доставлена сотрудниками скорой помощи в больницу. Врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, множественные переломы костей черепа

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье “покушение на убийство”.