В Адмиралтейском районе несовершеннолетняя украинка выпала из окна после ссоры с матерью

Тело 16-летней девушки было обнаружено 10 января около 15:00 в Адмиралтейском районе у дома по Малодетскосельскому проспекту. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





В ходе проверки выяснилось, что несовершеннолетняя гражданка Украины выпала с 5 этажа. Квартиру девушки снимали на время визита к подруге. Также установлено, что погибшая, находясь в алкогольном опьянении, поссорилась с матерью. После чего встала на подоконник, сорвалась и упала.





От полученных травм украинка скончалась на месте.