Гололед на дорогах Невского района привел в больницу 4 человека

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга в ходе проверки установили, что в связи с некачественной зимней уборкой на улицах и дорогах Невского района было зафиксировано 4 несчастных случая. Жители района получили травмы различной степени тяжести из-за гололеда. Об этом Gazeta.SPb сообщили в прокуратура Санкт-Петербурга.





К травмам и обращению к специалистам привели нарушения в сфере уборки снега. В частности, сотрудники ведомства определили, что представителями ГУДП “Центр” обязательные требования к уборке тротуаров выполняются недобросовестно. В результате чего 9 января и были зафиксированы несчастные случаи.





Ответственных за некачественную уборку и ее отсутствие в районе прокуратура Санкт-Петербурга заставит понести дисциплинарную ответственность.