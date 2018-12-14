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Гололед на дорогах Невского района привел в больницу 4 человека
09:54
Тэги: прокуратура, невский район, уборка снега
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