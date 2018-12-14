Снежными горами, наледью и сосульками Невского района заинтересовалась прокуратура (ФОТО)

Зимняя уборка на крышах девяти многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО “УК Евротракт”, а также на крышах семи домов под управлением ООО “Жилкомсервис №1 Невского района” уборка не проводится. Об это сообщают в прокуратуре Санкт-Петербурга.



Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга





Некачественная уборка и ее отсутствие привели к несчастным случаям и травмам. Кроме того, прокуратура зафиксировала, что не проводилась зимняя уборка и на проезжих частях района.





В ходе проведенной проверки, сотрудники прокуратуры обязуют руководителей организаций, которые отвечают за уборку, устранить нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности ответственных сотрудников.