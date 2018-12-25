В Калининском районе украли иномарку за 2,5 млн рублей

С заявлением об угоне дорогой иномарки обратился в полицию Калининского района 36-летний мужчина. Об этом Gazeta.SPb сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Автомобиль марки Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска угнали от дома по улице Академика Байкова 10 января. Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей, сообщают правоохранители.





ПО факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.