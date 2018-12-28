Ради алкоголя неизвестные ослепили продавщицу магазина в Колпинском районе

В полицию Колпинского района обратилась женщина 55 лет с заявлением о нападении во время работы. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Заявительница сообщила, что 10 января в магазин, расположенный набережной Комсомольского канала, зашли трое неизвестных и пытались украсть алкоголь. Для совершения задуманного они ослепили женщину газовым баллончик, распылив его содержимое в лицо продавщице.





Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку.