В Петербурге угнали гусеничный экскаватор за 8,1 млн рублей

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о краже дорогостоящей специальной техники. О краже заявил представитель коммерческой организации 10 января.





Мужчина сообщил сотрудника полиции Пушкинского района, что в декабре минувшего года он дал гусеничный экскаватор в аренду мужчине 48 лет. Однако гражданин технику не вернул в отведенное для аренды время. Сумма ущерба составила свыше 8,1 миллиона рублей.





В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.