Мигрант совершил разбойное нападение на девушку и похитил телефон

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщают о разбойном нападении на девушку, которое было совершено 10 января в Красногвардейском районе.





Преступника, который напал на девушку с ножом у дома по шоссе Революции, поймали в этот же день. Задержанным оказался 220летний гражданин среднеазиатского государства. Угрожая ножом, он похитил у пострадавшей мобильней телефон, но так и не успел его использовать по назначению.





По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.