Пьяная драка пятидесятилетних привела к уголовному делу

Пьяная драка 50-летнего мужчины и мужчины 51 года произошла в Приморском районе 10 января. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.





В этот день сотрудникам правоохранительных органов из медучреждения сообщили о госпитализации от дома по проспекту Королева в тяжелом состоянии 50-летнего мужчины.





В результате полицией был задержан знакомый мужчины, который во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанес телесные повреждения оппоненту.





Возбуждено уголовное дело по статье “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”.