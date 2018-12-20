Девяток яиц можно найти в продаже в продуктовых магазинах России

Фото необычной упаковки разместили в Twitter, сообщают “РИА.Новости”. Красивая упаковка вмешает всего девять яиц, правда цена остается неизменной.





Сообщается, что некоторые сетевые магазины повысили цены на яйца в начале декабря. Сделано это было с целью быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.





Однако эксперты уверяют, что на российском рынке прослеживается избыток предложений по куриному яйцу и производители идут на другие уловки. К примеру, делают новые упаковки, как представлено на фотографии.