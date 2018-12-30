Комитет по здравоохранению Петербурга против запрета на домашнюю еду для школьников

Комитет по здравоохранению выступил против новых санитарных норм, которые были озвучены Роспотребнадзором. В ведомстве хотят запретить приносить школьникам еду домашнего приготовления. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.





Комитет по здравоохранению отметил, что такие требования для Петербурга не актуальны, в ведомстве не припомнили случаев, когда отравление в школах было связано с домашней едой.





Также меню школьной столовой может плохо сказаться на детях, которым необходим особый подход в питании. На сегодняшний день Роспотребнадзор может оставить право за школьниками приносить из дома сухофрукты и орехи.