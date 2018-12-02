РПЦ не подала заявку на передачу Исаакия, собор остается музеем

Срок действия инструкции по передаче Исаакиевского собора в распоряжение церкви истек в декабре 2018 года. В случае если религиозная организация все же заявит свои права на собор, город рассмотрит вопрос о возможности передачи музея церкви.





Документ, составленный два года назад, не является официальным документом о передаче собора в распоряжение РПЦ, сообщили в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга.





Он является больше инструкцией, в которой были представлены необходимые пункты для процесса передачи собора. Одним из них являлся пункт о направлении в Смольный заявки на безвозмездное пользование собором. У русской-православной церкви было два года, чтобы подать заявку на передачу Исаакиевского собора, но этого так и не было сделано.





Однако если религиозная организация все же заявит свои права на собор, город рассмотрит вопрос о возможности передачи музея церкви.