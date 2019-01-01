Во время ликвидации пожара в жилой квартире в Славянке у спасателей закончилась вода

Сообщение о пожаре разместил очевидцы в группе “ДТП ЧП Санкт-Петербурга”. К информации о месте пожара, прикрепили видео с места происшествия. По видео видно, как в процессе ликвидации пожара у спасателей закончилась вода.





Позже сотрудники МЧС пояснили, что спасатели работали не только на улице, но и в самом посещение. Никаких внештатных ситуаций на месте ЧП не было, сообщает “Фонтанка.ру” со ссылкой на МЧС.





Информация о пожаре поступила спасателем в районе 23:00 10 января. Горела квартира на четвертом этаже дома №40, корпус 1, в микрорайоне Славянка. С пожаром боролись 15 сотрудников ведомства. Сведения о пострадавших в ведомства пока не поступали», – добавили в пресс-службе.