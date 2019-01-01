В ДТП под Лугой пострадали несовершеннолетние дети

Отдел пропаганды УГИБДД сообщил Gazeta.SPb о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло рядом с административным центром Лужского городского поселения и Лужского муниципального района Ленинградской области около 21:00 10 января.





На проспекте Комсомольский столкнулись автомобили Ford и Volkswagen. В результате столкновения пострадали все участники ДТП - всего 5 человек. Двое из них оказались несовершеннолетними - семилетняя девочка и 17-летний молодой человек. Все пострадавшие додавлены в медицинский центр города Луга, где им оказывают специализированную помощь





Детали ДТП изучает следственно-оперативная группа МВД по Лужскому району,