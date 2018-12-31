С сильным пожаром в жилом доме Петродворцового района боролись больше двух часов

В МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о сильном пожаре в жилом доме Петродворцового района. Сообщение о пожаре поступило на номер экстренной службы в 01:09. Сообщалось, что горит одноэтажный жилой дом с мансардой.





На место происшествия выехали 5 единиц техники и 19 спасателей. Горел дом 44 на Красносельском шоссе. Пожар удалось ликвидировать только через два часа.





Сведения о пострадавших уточняются.



