Погода в Петербурге 11 января: сильный снегопад и ветер

ФГБУ “Северо-Западное УГМС” сообщает о сильном снегопаде, который пройдет на территории Санкт-Петербурга 11 января. Порывы ветра в этот день будут достигать 15-18 метров в секунду.





Температура воздуха опустится в этот до -6 градусов ниже нуля. По ощущениям на улице будет до -12 градусов ниже нуля. Влажность - 77% и давление - 753 мм рт. Ст.





Плохие погодные условия ждут и жителей Ленинградской области, сообщают спасатели и напоминают, что на дорогах стоит соблюдать скоростной режим, быть внимательными и острожными.