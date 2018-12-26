В Ленинградской области 11 января ожидается снежный шторм

Так, в эту пятницу в регионе разбушуется ветер, скорость которого достигнет времена 17 метров в секунду. Сильные порывы сопроводит снег, а также метель. Не обойдется и без гололеда – поэтому особенно важно соблюдать правила дорожного движения.Температура воздуха ночью опустится максимум до минус 15 градусов. При этом днем синоптики прогнозируют потепление до нуля градусов, говорится в сообщении ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».